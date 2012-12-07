Литвин озвучил вопрос номер один для себя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал журналистам в Житомирском областном муздрамтеатре перед началом областного форума "Cильная община - сильное государство" по случаю Дня местного самоуправления, который в Украине отмечают сегодня, 7 декабря.

«Я не исключаю, что процесс избрания нового спикера в парламенте может затянуться, однако предпочел бы не думать над тем, затянется этот процесс или нет», - сказал В. Литвин.

В то же время, по его словам, он сейчас считает для себя вопросом номер один - найти компромиссы и договоренности в решении вопроса организации и подготовки работы Верховной Рады нового созыва, и именно на это он направляет свои усилия.

«В принципе, можно до бесконечности все затягивать, но если есть кандидатуры, или кто-то захочет продемонстрировать самовыдвижение на должность спикера парламента, то регламент и закон не запрещает этого делать», - подчеркнул В.Литвин.

Он также выразил убеждение, что дискуссия в парламенте вокруг вопроса избрания нового председателя Верховной Рады обязательно будет.

«Дискуссия будет, я в этом уверен, но парламент - и я хочу это подчеркнуть - это место именно для дискуссии», - отметил председатель ВР.

Позже, отвечая на вопрос журналистов относительно его личных планов работы в парламенте, он афористично ответил, что "все будет хорошо, даже если будет иначе".

Как сообщал УНИАН, 3 декабря В.Литвин заявлял, что с ним не вели переговоры о возможности его переизбрания на должность в следующем составе парламента. Он отметил, что в следующем составе парламента хочет работать в Комитете по вопросам образования и науки.