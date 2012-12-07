Прокуратура: В Киевской области наибольшие взятки берут сельские головы

В Киевской области наибольшие взятки берут сельские головы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в течение 2012 года ведомство направило в суд 11 уголовных дел против лиц, совершивших преступления с признаками коррупции и взяточничества.

Из числа лиц, уголовные дела с признаками взяточничества в отношении которых направлены в суд, трое государственных служащих, трое работников правоохранительных органов и трое должностных лиц органов местного самоуправления.

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Общая сумма полученных государственными служащими взяток составила 36 тыс. грн, правоохранителями – 117 тыс. грн, местного самоуправления – 770 тыс. грн.