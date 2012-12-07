СМИ: Украинцы ежедневно «дают на лапу» от 3 до 10 млн гривень

09:53, 07 декабря 2012
Политика
1616

Украинцы ежедневно тратят на взятки от 3 до 10 млн грн. Больше всего платят за своих детей в школах, детских садах и больницах.

Чаще всего украинцы нелегально платят за роды или операции

Как сообщает СТБ, такие данные собрали общественные активисты в рамках проекта «Я дала взятку за своего ребенка», которые на протяжении 8 месяцев принимали обращения украинцев о взятках.

Чаще всего украинцы нелегально платят за роды или операции, устройство ребенка в детский сад или даже просто человеческое отношение.

В частности, самая большая заявленная сумма взятки составила 8 тыс. грн за устройство ребенка в первый класс киевского лицея, а самая меньшая - 50 грн ежемесячно «за человеческое отношение к ребенку» в столичном детском саду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter