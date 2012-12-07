СМИ: Украинцы ежедневно «дают на лапу» от 3 до 10 млн гривень
09:53, 07 декабря 2012Политика
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Украинцы ежедневно тратят на взятки от 3 до 10 млн грн. Больше всего платят за своих детей в школах, детских садах и больницах.
Чаще всего украинцы нелегально платят за роды или операции
Как сообщает СТБ, такие данные собрали общественные активисты в рамках проекта «Я дала взятку за своего ребенка», которые на протяжении 8 месяцев принимали обращения украинцев о взятках.
Чаще всего украинцы нелегально платят за роды или операции, устройство ребенка в детский сад или даже просто человеческое отношение.
В частности, самая большая заявленная сумма взятки составила 8 тыс. грн за устройство ребенка в первый класс киевского лицея, а самая меньшая - 50 грн ежемесячно «за человеческое отношение к ребенку» в столичном детском саду.
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