Агитаторы от ПР из Луганска жалуются, что с ними рассчитались лишь наполовину

Об этом сказано в письме глав партийных ячеек ПР в адрес лидера партии Николая Азарова и других ответственных лиц.

В своем письме, текстом которого располагает УНИАН, председатели первичных партийных организаций Партии регионов Жовтневого района сообщают, что «оплата в месяц была обещана такая: руководителям мини-штабов – 150 долл.; агитаторам – 100 долл... Однако зарплата за октябрь составила 50% от обещанной первоначальной суммы».

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«По результатам выборов Жовтневый район г.Луганска занимает 1-е место по городу и 2-е место по Луганской области. По избирательным участкам процент проголосовавших за Партию регионов составил от 48 до 60% от количества избирателей, принявших участие в выборах», - отмечают при этом председатели партийных ячеек.