Янукович хочет привлечь в свое конституционное детище как можно больше общественности

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Янукович сказал во время церемонии вручения верительных грамот Чрезвычайными и Полномочными Послами иностранных государств.

«Мы убеждены, что с помощью Конституционной ассамблеи нам удастся привлечь к конституционному процессу как можно более широкую аудиторию общественности нашей страны и, безусловно, политиков», - сказал глава государства. Он добавил, что важным является также участие в этом процессе оппозиционных политических сил.

«Мы стремимся и будем стремиться к тому, чтобы найти как можно шире консенсус - политический и государственный, найти общее решение», - подчеркнул Президент. Глава государства отметил, что Конституционная ассамблея была создана для эффективной работы над изменениями в Основной Закон - именно поэтому в ее состав вошли лучшие специалисты - юристы, ученые, международные эксперты, представители общественности.

Глава государства добавил, что новоназначенные послы имеют возможность ознакомиться с работой Конституционной Ассамблеи. «Если у вас будет желание получить любую информацию, вы сможете обращаться к председателю Конституционной ассамблеи, который всегда предоставит вам любые данные, которые будут вас интересовать», - сказал В.Янукович.