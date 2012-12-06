Эксперты: понижение рейтинга украинских госбумаг не имеет серьезного значения

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг государственных облигаций Украины на одну ступень — до "B3" с "B2", установив по ним негативный прогноз. Это объясняется дефицитом внешней ликвидности, который увеличивает риски ухудшения экономической ситуации в стране.

Впрочем, эксперты сомневаются в компетентности рейтинговых агентств, которые значительно подорвали доверия к себе во время финансового кризиса. Выставляя завышенные оценки заведомо неблагонадежным учреждениям и ценным бумагам, они частично спровоцировали мировую рецессию.

С начала финансового кризиса рейтинги и прогнозы указывались не на основании объективных экономических показателей, а исключительно для сохранения общего оптимистического фона. Практика показывает, что сейчас недовольство деятельностью агентств нарастает во всем мире.

Так, например, прокуратура итальянского города Трани сообщила о проведении расследования того, имеют ли рейтинговые компании отношение к уходу инвесторов с рынка итальянских гособлигаций за последние два года. Она обвинила агентства в ненадлежащем информирования о понижении суверенного рейтинга или изменении прогноза по нему, и обратились в суд с просьбой возбудить дело против пяти сотрудников Standard & Poor's и четырех представителей Fitch за "рыночные злоупотребления".

В то же время Федеральный суд Австралии признал агентство Standard & Poor's и банк ABN Amro виновными в "введении в заблуждение инвесторов" в отношении рейтингов ряда сложных финансовых инструментов и обязал выплатить компенсацию в размере 16,6 млн. долл. США. Причина судебного разбирательства была в том, что в 2006 году агентство выставило наивысший рейтинг AAA деривативам банка ABN Amro, которые спустя два года потеряли 90% своей стоимости.

А большая двадцатка на своем заседании вообще приняла решение о необходимости уменьшения влияния рейтинговых агентств на инвестиционные решения. "Летом 2011 года Standard & Poor's впервые в истории снизила кредитный рейтинг США, чем вызвало панику на рынках. Это же агентство в марте 2012 года снизило рейтинг Украины со "стабильного" до "негативного", но этот факт практически не имел последствий для рядовых украинцев.

Однако по действующей методике рейтинг заемщика или эмитента долговых обязательств не может быть выше суверенного рейтинга его страны. При низком суверенном рейтинге Украины (ВВ + от S&P, В от Fitch и B2 от Moody's), украинские компании попадают только в неинвестиционную категорию, которая является самой низкой частью международной шкалы. - объясняет профессор кафедры банковского дела, директор Института кредитных отношений КНЭУ Игорь Ивасив. - Как следствие, украинские ценные бумаги имеют статус "мусорных", а стоимость ресурсов очень высокая. В конце концов, это вызывает торможение экономического развития, что выливается в сокращении реальных доходов населения".

Проблема в том, что фактически, рейтинговые агентства сейчас имеют монопольное право на регулирование доступа всех компаний, предприятий и государств к дешевому кредитованию, так как чем выше рейтинг, тем больше доверие инвесторов и дешевле стоимость заимствований.

Понятно, что возможность такого экономического влияния использовалась не всегда в благих целях. А в текущих условиях, когда уже понятно, что финансовый кризис является не временным, а перманентным, такая модель себя не оправдывает. Структура экономики серьезно изменилась, стоимость ресурсов уже не дешевеет, а многие учреждения подорвали свою репутацию. Поэтому единственным выходом для рейтинговых агентств является изменение методики расчета индексов и оценок. Иначе, им просто придется сворачивать бизнес, так как доверие к ним давно подорвано.

"Регуляторы, и участники рынков за последние пятьдесят лет настолько привыкли к тому, что инвестиционные решения принимаются на основе оценок, которые дают всемирно известные рейтинговые агентства, что взять и отменить механическое использование этих рейтингов не удается. Даже такой известный в мире человек как профессор экономики Свободного брюссельского университета Андре Сапир считает, что поскольку рейтинговые агентства молчали в предкризисный период, и поэтому можно было заподозрить агентства либо в некомпетентности, либо в том, что они служат определенным интересам, ради которых они скрыли масштаб проблемы.

"А теперь, когда кризис наступил, рейтинговые агентства почти каждую неделю сообщают плохие новости, - говорит аналитик Борис Контролевич. - Часть плохих новостей, исходящих от рейтинговых агентств, связана с тем, что правительства не справляются в достаточной степени с кризисом. Так что я думаю, что рейтинговые агентства реагируют на недостаточную способность правительств разрешить проблемы, связанные с кризисом".

Поэтому в условиях растущего недоверия к всевозможным рейтингам, значение понижения оценки государственных ценных бумаг является небольшим. Кроме того, прогноз по рейтингу может быть изменен уже в ближайшем будущем на стабильный - в случае успешного осуществления экономических реформ, чем сейчас активно занимается украинское правительство.

Однако ситуация с понижением рейтинга украинских бумаг подогревается критикой со стороны Международного валютного фонда и зарубежных экспертов. Это делается намеренно для того, чтобы драматизировать экономическую ситуацию в Украине и заставить украинское правительство повысить тарифы для населения, что может больно ударить по социально незащищенным украинцам. Впрочем, украинские эксперты отмечают, что МВФ целенаправленно создает условия, когда Украина выполняет все его требования, а ей с каждым годом предъявляют все новые.