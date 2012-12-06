От Литвина требуют поскорее покончить с этой Радой - «Гимн давай!»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании парламента.

После этих его слов в зале раздались выкрики.

В.Литвин также отметил, что «пока нет договоренностей», как парламенту работать дальше сегодня и когда закрывать заседание. Он сказал, что ведутся консультации. По его словам, предлагается, в частности, рассмотреть сегодня и изменения в Налоговый кодекс. В.Литвин сообщил, что лидеры фракций работают над согласованием решения относительно возможности сегодня принять решение о внесении изменений в регламент ВР по поводу персонального голосования. В то время как В.Литвин рассказывал, что было на совещании, представители оппозиции выкрикивали: «Гимн давай», требуя закрытия заседания и сессии и завершения работы парламента шестого созыва.