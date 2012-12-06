Сегодня Рада VI созыва будет заседать в последний раз и попытается принять бюджет

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено постановлением, которое было принято 4 декабря после представления проекта госбюджета в парламенте.

В частности, народные депутаты должны были не позже 12 часов 5 декабря подать свои предложения к проекту госбюджета, а те поправки, которые поступали позже, Комитетом ВР по вопросам бюджета не рассматривались.

Подготовка Бюджетным комитетом с участием уполномоченных представителей Кабинета министров предложений к проекту закона о госбюджете на 2013 год и представление таких предложений на рассмотрение Верховной Рады должны состояться сегодня.

Кроме того, предусмотрено, что сегодня состоится последнее пленарное заседание Верховной Рады VI созыва.