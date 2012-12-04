Жену пустили к Луценко на 15 минут

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона» со ссылкой на информацию И.Луценко.

Как отметили в пресс-службе, после более двухчасовых попыток попасть в отделение, где находится Ю.Луценко, заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области позволил И.Луценко пообщаться с мужем всего 15 минут.

При этом, как отметили в «Народной самообороне», по полученной от Ю.Луценко информации его жена узнала, что завтра экс-министру планируют сделать ряд анализов, в связи с чем ему предоставили лекарства и назначили соответствующий режим.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 декабря Ю.Луценко перевезли в Черниговскую областную больницу с Менской колонии.

По данным пресс-секретаря "Народной самообороны" Ларисы Сарган, "о лечении речь пока не идет, только очередное обследование".

Жена экс-министра сообщила, что состояние Луценко «очень плохое, кроме других болезней, у него есть подозрение на очень серьезное заболевание кишечника".

По сообщению ДПтС, Ю.Луценко согласился на предложение врачей относительно госпитализации для прохождения медицинского обследования, о чем подал соответствующее письменное согласие.