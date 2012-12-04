Жену Луценко не пускают к нему в больницу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Как отметили в пресс-службе, И.Луценко, которая является одновременно защитником экс-министра, с 17-и часов пытается попасть в отделение больницы. При этом медперсонал учреждения ссылается на то, что у них нет ключа от двери, чтобы она могла попасть в отделение.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 декабря Ю.Луценко перевезли в Черниговскую областную больницу из Менской колонии.

По данным пресс-секретаря «Народной самообороны» Ларисы Сарган, «о лечении речь пока не идет, только очередное обследование».

Жена экс-министра сообщила, что состояние Ю.Луценко «очень плохое, кроме других болезней, у него есть подозрение на очень серьезное заболевание кишечника».

По сообщению ГПтС, Ю.Луценко согласился на предложение врачей относительно госпитализации для прохождения медицинского обследования, о чем подал соответствующее письменное согласие.