В больнице уверяют, что будут обследовать Луценко несколько дней

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины со ссылкой на информацию главного врача медицинского заведения.

В то же время в ГПтСУ посоветовали по всей остальной информации, касающейся здоровья и лечения Ю.Луценко, обращаться к врачам Черниговской областной больницы.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 декабря Ю.Луценко перевезли в Черниговскую областную больницу из Менской колонии.

Как сообщила пресс-секретарь "Народной самообороны" Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook, "о лечении речь пока не идет, только очередное обследование".

Как сообщила УНИАН супруга экс-министра Ирина Луценко: «Юра около 19.30 позвонил мне с мобильного телефона, номер которого был закрыт, начальника областного управления пенитенциарной службы, и сообщил, что он госпитализирован в областную больницу».

Она отметила, что настаивала при разговоре с мужем на том, чтобы пройти обследование и лечение, если таковое будет назначено. По словам супруги экс-министра, "состояние Юры очень плохое, кроме других болезней, у него есть подозрение на очень серьезное заболевание кишечника".

По сообщению ГПтСУ, Ю.Луценко согласился на предложении врачей о госпитализации для прохождения медицинского обследования, о чем подал соответствующее письменное согласие.

28 ноября Ю.Луценко написал заявление на имя начальника Менской колонии, в котором заявил, что в исправительном заведении его сознательно доводят до инвалидности.

Ю.Луценко отметил, что после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он не получил ни одной таблетки из прописанных специалистами Минздрава медпрепаратов.

9 ноября супруга экс-министра И.Луценко заявила, что у ее мужа обнаружили сердечные заболевания, отметив, что врачи неоднократно подтверждали, что у него портальная гипертензия, цирроз печени, варикоз вен пищевода, открытая язва желудка и гепатит.