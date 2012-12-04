Луценко госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы в области, Ю.Луценко согласился на предложенное медицинское обследование и был вчера вечером госпитализирован в Черниговскую областную больницу.

По информации источника в областной больнице, экс-министр госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение, хотя находится в отдельной палате под охраной на первом этаже в урологическом отделении. О состоянии здоровья Ю.Луценко и объеме запланированных обследований пока не сообщают ни в областном управлении Государственной пенитенциарной службы, ни в областной больнице.

Также не уточняется, сколько времени заключенный будет находиться в больнице.

Как сообщал УНИАН, вчера Ю. Луценко согласился на предложение врачей относительно госпитализации для прохождения медицинского обследования, о чем подал соответствующее письменное согласие.

28 ноября Ю.Луценко написал заявление на имя начальника Менской колонии, в которой отметил, что в исправительном заведении его сознательно доводят до инвалидности.

Ю.Луценко отметил, что после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он не получил ни одной таблетки из прописанных специалистами Минздрава медпрепаратов.

9 ноября жена экс-министра Ирина Луценко заявила, что у ее мужа обнаружили сердечные заболевания, добавив, что врачи неоднократно подтверждали, что он болеет портальной гипертензией, циррозом печени, варикозом вен пищевода, открытой язвой желудка и гепатитом.