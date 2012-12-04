«Батькивщина»: Власть выбрала мишенью Немырю

Выдвижение безосновательных обвинений против заместителя председателя партии «Батькивщина» Григория Немыри, преследование и запугивание членов его семьи является не просто очередным «грязным» пиаром, а началом новой волны политических репрессий и давления на оппозицию в Украине после выборов.

Об этом говорится в заявлении ВО «Батькивщина», переданном УНИАН.

В частности, в документе отмечается, что «власть осознает, что так называемые дела о «скорой помощи», «убийстве Щербаня», «Киотских деньгах» претерпели полный крах, а Европейский суд по правам человека вскоре удовлетворит жалобу Юлии Тимошенко по «газовому делу». Именно поэтому режим Януковича решил переключиться на ее соратников по партии «Батькивщина». В частности, в течение всего времени после заключения Ю.Тимошенко власть систематически пытается выбить из активной политической жизни первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра Турчинова, председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде Андрея Кожемякина, защитника Ю.Тимошенко и народного депутата Сергея Власенко, других представителей «Батькивщины» как в центре, так и на местах. С недавних пор своей мишенью режим Януковича избрал и заместителя председателя партии «Батькивщина» Г.Немырю».

Как считают в «Батькивщина», «широкомасштабная грязная кампания, в которой ведущая роль, как всегда, отведена Генеральной прокуратуре и «пропагандистскому гарему Банковой» и которая направлена с подачи власти против Г.Немыри, имеет целью помешать его активной партийной и политической деятельности. С другой стороны, власть пытается дискредитировать Г.Немырю как эффективного международника, дипломата и комуникатора оппозиционных сил с ведущими демократическими странами мира и международными институтами, которые выступают с критикой режима Януковича, который использует судебную систему в политических целях, прибегает к выборочному правосудию, нарушает права человека и ввел политические репрессии в Украине».

ВО «Батькивщина» обращает внимание, что «подобное давление и запугивания оказывается на новоизбранных депутатов от других оппозиционных партий. Эти события являются особенно позорными и показательными накануне начала председательства Украины в ОБСЕ». Авторы заявления также напоминают, что первая волна политических репрессий против оппозиции проходила во время председательства Украины в Комитете Министров Совета Европы.

Партия «Батькивщина» требует от власти немедленно положить конец новой волне политических репрессий, поскольку это является несовместимым с обязательствами Украины как члена ОБСЕ и Совета Европы, окончательно дискредитирует наше государство и приведет к его изоляции, говорится в заявлении.