Суд открыл производство по делу Немыри о его контактах с британской PR-компанией
Подольский районный суд г. Киева постановил открыть производство гражданского дела по иску Ассоциации «Украинский правозащитный альянс» против Григория Немыри.
Подольский районный суд Киева рассмотрев исковое заявление Ассоциации «Украинский правозащитный альянс» в отношении Немыри Григория Михайловича, постановил открыть производство по этому иску.
«Дата заседания назначена на на 26 ноября 2012 в 14.00 в помещении Подольского райсуда», - говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.
В своем исковом заявлении истец объясняет, что согласно законодательству Украины, обратился к Немыре предоставить информацию, с какими компаниями Великобритании он имел дело в то время, когда он занимал пост вице-премьера Кабмина.
Кроме этого, истец просил предоставить информацию, «с выполнением каких государственных функций были связаны эти контакты, с какой государственной целью были заказаны в компании Ridge Consulting Limited услуги, за которые на имя Немыри выставлялись счета; каким образом платежи этой компании связаны с выполнением Немырей функций в качестве вице-премьера; каким образом суммы, уплаченные по счетам компании Ridge Consulting Limited сопоставляются с доходами госслужащих, и не носят ли эти платежи признаки коррупции.»
Как утверждается в исковом заявлении, ответчик в лице Немыри Григория Михайловича ответы на эти вопросы не предоставил.
Напомним, ранее в сети Интернет появился сайт nemyrialeaks.com, на котором, по утверждению его авторов, были изложены копии документов, где содержится информация о счетах, по которым Григорий Немыря протяжении четырех лет оплачивал из своих оффшоров пиар-услуги британской компании Ridge Consulting . На сайте также содержится отчет PR-компании о проделанной работе и копии документов по оплате приезда в Украину британских PR-специалистов.