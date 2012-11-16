Суд открыл производство по делу Немыри о его контактах с британской PR-компанией

Подольский районный суд Киева рассмотрев исковое заявление Ассоциации «Украинский правозащитный альянс» в отношении Немыри Григория Михайловича, постановил открыть производство по этому иску.

«Дата заседания назначена на на 26 ноября 2012 в 14.00 в помещении Подольского райсуда», - говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

В своем исковом заявлении истец объясняет, что согласно законодательству Украины, обратился к Немыре предоставить информацию, с какими компаниями Великобритании он имел дело в то время, когда он занимал пост вице-премьера Кабмина.

Кроме этого, истец просил предоставить информацию, «с выполнением каких государственных функций были связаны эти контакты, с какой государственной целью были заказаны в компании Ridge Consulting Limited услуги, за которые на имя Немыри выставлялись счета; каким образом платежи этой компании связаны с выполнением Немырей функций в качестве вице-премьера; каким образом суммы, уплаченные по счетам компании Ridge Consulting Limited сопоставляются с доходами госслужащих, и не носят ли эти платежи признаки коррупции.»

Как утверждается в исковом заявлении, ответчик в лице Немыри Григория Михайловича ответы на эти вопросы не предоставил.

Напомним, ранее в сети Интернет появился сайт nemyrialeaks.com, на котором, по утверждению его авторов, были изложены копии документов, где содержится информация о счетах, по которым Григорий Немыря протяжении четырех лет оплачивал из своих оффшоров пиар-услуги британской компании Ridge Consulting . На сайте также содержится отчет PR-компании о проделанной работе и копии документов по оплате приезда в Украину британских PR-специалистов.