Порошенко и Тигипко зарегистрировались депутатами

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК.

В частности, временные удостоверения народных депутатов получат Петр Порошенко (самовыдвижение, одномандатный избирательный округ № 12, Винницкая область) и Сергей Тигипко (№ 3 в избирательном списке Партии регионов).

Таким образом, по состоянию на 4 декабря ЦИК зарегистрировал 443 из 445 народных депутатов, избранных на выборах 28 октября.

Как сообщал УНИАН, согласно официальным результатам выборов народных депутатов 28 октября, Партия регионов получила 72 депутатских мандата, ВО "Батькивщина" – 62, партия "УДАР" – 34, Коммунистическая партия Украины – 32, ВО "Свобода" – 25. Кроме того, в новый состав парламента вошли 220 депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах в качестве выдвиженцев политических партий или самовыдвиженцев.