Порошенко не хочет своей фракции в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"У меня нет планов в необходимости создания фракции... Их достаточно в парламенте, чтоб работать. На сегодняшний день минимальный размер фракции должен быть не менее 5% барьера, какой должна преодолеть партия. По моим подсчетам, это где-то 14-15 человек", - сказал П.Порошенко.

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Он отметил, что не разделяет идею увеличения минимального количества человек для создания парламентской фракции. "Это не совсем легитимный путь, чтобы вести работу", - подчеркнул П.Порошенко.

По его мнению, результаты выборов дают возможность Украине продолжить евроинтеграцию и учесть ошибки, которые были допущены ранее.