Ефремову не нравится, что «меньшинство» хочет диктовать условия

Представитель Партии регионов в группе по подготовке сессии Верховной Рады седьмого созыва Александр Ефремов подчеркивает, что представители парламентского меньшинства не должны диктовать свои условия при подготовке работы новоизбранной ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании подготовительной группы.

По его словам, сложилась ненормальная ситуация, когда представители оппозиции не представили свои кандидатуры ни в одну из 4-х подгрупп.

Как сказал А.Ефремов, оппозиция должна четко заявить, будет она работать в подготовительной группе или нет.

«Интересная ситуация получается:представители меньшинства в любой цивилизованной стране, если они уходят в меньшинство, включаются в работу и работают. У нас представители меньшинства почему-то считают, что они могут прийти и диктовать свои условия», - подчеркнул А.Ефремов.

По его словам, представители оппозиции даже не участвуют в работе подгруппы, которая занимается вопросом подготовки к персональному голосованию депутатов.