Литвин созывает новых нардепов на мастер-класс
15:56, 03 декабря 2012Политика
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В понедельник, 10 декабря новые народные депутаты в сессионном зале Верховной Рады будут знакомиться со своими рабочими местами.
С новыми депутатами поделятся опытом
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания подготовительной группы по организации работы ВР председатель парламента Владимир Литвин.
Кроме того, по словам В.Литвина, также состоится тренировка депутатов с системой для голосования «Рада».
В.Литвин дал поручение аппарату ВР подготовить письма для новоизбранных народных депутатов с тем, чтобы они 10 декабря прибыли в Киев.
В.Литвин также прибавил, что соответствующее мероприятие начнется в 15.00.
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