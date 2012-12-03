Клюев составил компанию Акимовой - отказался от мандата

Центральная избирательная комиссия признала Ивана Попеску и Иштвана Гайдаша избранными народными депутатами по избирательному списку Партии регионов (№№ 73 и 74 соответственно) вместо Ирины Акимовой и Андрея Клюева, которые отказались от депутатских мандатов (№№ 6 и 4 соответственно).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

ЦИК признала А.Клюева и И.Акимову отказавшимися от депутатских мандатов на основании их собственных заявлений.

В соответствии с законодательством в Верховную Раду 7-го созыва проходят следующие в избирательном списке – И.Попеску и И.Гайдаш.