Клюев составил компанию Акимовой - отказался от мандата
13:35, 03 декабря 2012Политика
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ЦИК признала Попеску и Гайдаша избранными депутатами от Партии регионов вместо Акимовой и Клюева.
Клюев и Акимова отказались от мандатов
Центральная избирательная комиссия признала Ивана Попеску и Иштвана Гайдаша избранными народными депутатами по избирательному списку Партии регионов (№№ 73 и 74 соответственно) вместо Ирины Акимовой и Андрея Клюева, которые отказались от депутатских мандатов (№№ 6 и 4 соответственно).
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
ЦИК признала А.Клюева и И.Акимову отказавшимися от депутатских мандатов на основании их собственных заявлений.
В соответствии с законодательством в Верховную Раду 7-го созыва проходят следующие в избирательном списке – И.Попеску и И.Гайдаш.
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