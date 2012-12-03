В ПР - «острая дискуссия»: голосов за налог на продажу валюты нет

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать из слов А.Ефремова, который ответил на вопрос на пресс-конференции.

Он подчеркнул: «Сегодня утром вели довольно острую дискуссию по данному вопросу во фракции, и по-прежнему у нас остается много вопросов, поэтому сказать, что этот законопроект в ближайшее время имеет перспективы принятия, я бы такого не сказал».

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагалось ввести 15% сбора в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Впоследствии автор проекта Виталий Хомутынник отозвал его.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение этого законопроекта на неопределенный срок.

При этом глава Национального банка Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк намерен настаивать на введение налога. В НБУ подчеркивают, что введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

Сегодня, 3 декабря, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что в парламент был внесен законопроект о 10-процентном сборе с операций с валютой.

Автором данного законопроекта является внефракционный народный депутат Валерий Шаманов.