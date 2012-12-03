Литвин: Проект бюджета-2013 год будет плохим, но надо принимать

13:14, 03 декабря 2012
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что хоть проект госбюджета на 2013 год будет «плохим», но его необходимо принимать.

Клюєв, Литвин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Априори можно утверждать (проект госбюджета – УНИАН) - будет плохим. Я не помню, чтобы был хороший бюджет», - отметил В.Литвин.

В то же время он подчеркнул, что за проект бюджета «нужно голосовать, поскольку лучше принять плохой бюджет, чем остаться без бюджета».

Он напомнил, что в случае непринятия бюджета на 2013 год, с 1 января 2013 года вступает в действие законодательная норма о финансировании выплат по всем статьями бюджета в соотношении 1/12 бюджета 2012 года.

В.Литвин подчеркнул, что в таком случае социально незащищенные слои населения, бюджетники получат выплаты намного меньше, чем имели бы.

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