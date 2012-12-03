Литвин: Проект бюджета-2013 год будет плохим, но надо принимать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Априори можно утверждать (проект госбюджета – УНИАН) - будет плохим. Я не помню, чтобы был хороший бюджет», - отметил В.Литвин.

В то же время он подчеркнул, что за проект бюджета «нужно голосовать, поскольку лучше принять плохой бюджет, чем остаться без бюджета».

Он напомнил, что в случае непринятия бюджета на 2013 год, с 1 января 2013 года вступает в действие законодательная норма о финансировании выплат по всем статьями бюджета в соотношении 1/12 бюджета 2012 года.

В.Литвин подчеркнул, что в таком случае социально незащищенные слои населения, бюджетники получат выплаты намного меньше, чем имели бы.