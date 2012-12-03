Луценко сидит в одной камере с наркодилером и экс-начальником угрозыска

Один из заключенных Менской колонии рассказал «Сегодня», что сокамерники министра — это люди «с букетом статей».

«Знаю фамилии лишь троих (всего у Луценко четыре сокамерника) . Это Алешин — мужчина средних лет, осужден на 7 лет по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение», о втором знаю, что его фамилия — Головин, осужден на пять лет по статье «Незаконное изготовление, хранение или сбыт наркотиков», третьего соседа зовут Александр Пчола, его осудили аж по пяти статьям УК, дали пять лет», — рассказал один из узников колонии.

В Едином госреестре судебных решений журналисты разыскали приговор, который Пчоле вынес суд.

Нежинский межрайонный суд признал его виновным в том, что, он, будучи начальником охраны агрофермы (работал здесь после ухода из органов, где был начальником угрозыска), избил вблизи макового поля битой гражданина (тот воровал мак с поля), связал ему руки пластиковым хомутом, отвез на зерновой ток, запер в клетку для собак и стал требовать выкуп в сумме 12 тыс. грн.