Вооруженные силы Украины модернизируются быстрыми темпами - Главнокомандующий ВСУ

В четверг, 29 ноября, в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоялась традиционная ежегодная встреча начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Владимира Заманы с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине.

На встрече речь шла об итогах подготовки Вооруженных Сил Украины в 2012 году и перспективы реформирования и развития украинской армии.

«Год был непростой как для государства, так и для Вооруженных Сил, но нам удалось сделать серьезный шаг вперед», - отметил генерал-полковник Владимир Замана. Свидетельством этого начальник Генерального штаба назвал то, что в 2012 году удалось переломить ситуацию с подготовкой Вооруженных Сил Украины. Речь идет в первую очередь о достижении высоких показателей в подготовке летного состава, высокомобильных десантных войск и войск спецназначения.

«Для примера, средний налет на одного летчика на сегодня составляет 48 часов, и вполне реально его увеличить до 50 часов. Это в разы больше показателей предыдущих лет», - отметил Главнокомандующий ВС Украины.

По словам генерал-полковника Владимира Заманы, интенсификации боевой подготовки войск способствует политика руководства государства и оборонного ведомства относительно принятия на вооружение новых, а также восстановления исправности и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, уменьшение затратности запланированных мероприятий благодаря внедрению современных тренажеров, эффективному использованию существующей учебно-материальной базы и т.д. При этом акцент в боевой подготовке делается на воинские части, укомплектованные военнослужащими по контракту.

В этом году произошел настоящий прорыв в восстановлении исправности корабельного состава ВМС, отметил Владимир Замана, когда на ремонт на предприятиях отечественного ОПК стали около 20 кораблей и судов.

Главнокомандующий ВС Украины также проинформировал иностранных военных атташе о том, что в 2012 году в авиационных частей Воздушных Сил после ремонта поставлены 35 летательных аппаратов, а к концу текущего года эта цифра возрастет до 50.