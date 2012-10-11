Зама генсека НАТО поражают реформы в украинской армии
Для развития отношений между Украиной и НАТО важно делать больше, чем раньше, заявил заместитель генерального секретаря Альянса Александр Вершбоу.
Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, об этом он сказал во время встречи с министром обороны Украины Дмитрием Саламатиным в Брюсселе.
«Поражает масштабность реформ, которые проводятся в последнее время в Вооруженных силах Украины», – сказал А.Вершбоу.
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«Руководству Североатлантического альянса импонируют амбициозные планы относительно реформирования украинской армии», – сказал он и поблагодарил Д.Саламатина за участие украинских военнослужащих в миротворческих операциях под руководством НАТО.
Заместитель генерального секретаря НАТО также выразил убеждение в необходимости развития контактов между Украиной и НАТО на всех уровнях.