Зама генсека НАТО поражают реформы в украинской армии

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, об этом он сказал во время встречи с министром обороны Украины Дмитрием Саламатиным в Брюсселе.

«Поражает масштабность реформ, которые проводятся в последнее время в Вооруженных силах Украины», – сказал А.Вершбоу.

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«Руководству Североатлантического альянса импонируют амбициозные планы относительно реформирования украинской армии», – сказал он и поблагодарил Д.Саламатина за участие украинских военнослужащих в миротворческих операциях под руководством НАТО.

Заместитель генерального секретаря НАТО также выразил убеждение в необходимости развития контактов между Украиной и НАТО на всех уровнях.