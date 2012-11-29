На суд с Луценко не пустили журналистов

Коллегия судей Апелляционного суда Киева запретила журналистам присутствовать в зале заседаний во время объявления полного текста определения, которым экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко оставлен без изменений приговор по уголовному делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко.

Как передает корреспондент УНИАН, судебный распорядитель сообщил представителям СМИ, что основанием для такого решения стал тот факт, что некоторые журналисты, присутствовавшие в зале на предыдущем заседании суда, несмотря на запрет снимали ход процесса на телефоны.

Журналистам разрешено находиться в конференц-зале суда, где на мониторе транслируются события из зала судебных заседаний.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давиденко в ходе расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ю.Луценко подал апелляционную жалобу на этот приговор Печерского районного суда Киева, которую Апелляционный суд начал рассматривать 20 ноября. 22 ноября этот суд объявил решение, которым приговор экс-министру оставлен без изменений.

Как известно, во время предыдущих слушаний Луценко не только активно выступал, но и впервые за последние несколько месяцев много общался с журналистами.