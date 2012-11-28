Адвокат говорит, что Луценко завтра должны привезти в Киев

Экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко завтра нужно доставить из Менской колонии в Апелляционный суд Киева на объявления полного текста постановления по его жалобе на приговор по делу об организации незаконной слежки.

Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

«Я считаю, что его должны завтра доставить в суд, поскольку это была его жалоба, он принимал участие в судебных заседаниях в ее поддержку. Но как будет действовать наша пенитенциарная система, это никому не известно», - сказал А.Баганец.

В то же время в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины пока не удалось получить по этому поводу каких-либо разъяснений, поскольку по-прежнему мобильные телефоны работников либо не отвечают, либо их владельцы просто сбрасывают вызов.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.Луценко был осужден к двум годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко во время расследования дела об отравлении кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ю.Луценко подал апелляционную жалобу на этот приговор Печерского районного суда Киева.

Апелляционный суд начал рассматривать жалобу 20 ноября. В тот же день Ю.Луценко был доставлен в суд из Менской колонии, где он отбывает наказание. В период рассмотрения жалобы экс-министр находился в Лукьяновском СИЗО.

22 ноября Апелляционный суд объявил решение, которым оставлен без изменений приговор экс-главе МВД по уголовному делу об организации слежки. После этого Ю.Луценко отвезли обратно в колонию.

Завтра, 29 ноября, в 10.00 Апелляционный суд Киева начнет объявление полного текста постановления, которым экс-министру внутренних дел отказано в удовлетворении жалобы на приговор.