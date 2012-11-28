Попов готов браться за муниципальную милицию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, вопрос, какой должна быть будущая муниципальная милиция столицы, обсуждали сегодня во время круглого стола в Киеве.

«Тема муниципальной милиции – не модная и не политическая, она продиктована нам реальными потребностями общины города. Проблема качества выполнения долга по соблюдению правопорядка в столице действительно есть и замалчивать ее нельзя. Мы готовы публично обсуждать эту тему, вступать в дискуссии со специалистами, решать вопрос материального обеспечения и предпринимать первые шаги для ее решения уже в 2013 году», – отметил А.Попов.

Несмотря на актуальность темы, специалисты главных управлений КГГА, юристы, правоохранители и представители общественных организаций пришли к выводу, что без изменений законодательства создать собственно городскую милицию – невозможно. Это не предусмотрено Законом Украины «О милиции». О внесении необходимых изменений в законодательство перед Верховной Радой и Президентом взялись ходатайствовать в Гражданском форуме Киева.

«Я предлагаю Национальной академии внутренних дел Украины вместе с управлениями киевской администрации подготовить соответствующие нормативно-правовые документы, которые мы направим в Верховную Раду и Президенту. Мы должны проинформировать руководство государства о намерениях создать такой орган как муниципальная милиция. Этот вопрос касается не только Киева, но и всей Украины, и именно столица станет первопроходцем этой реформы», – отметил присутствующий на мероприятии председатель Гражданского форума Киева Леонид Кравчук.

По его словам, специалисты Гражданского форума Киева возьмутся изучать предложенные формы функционирования городского органа охраны правопорядка. Среди вариантов – полиция, общественная дружина, муниципальная инспекция и даже подчиненная общине контрактная рота. Как только проект подготовят, его представят на расширенном заседании Форума и вынесут на широкое обсуждение киевлян. Окончательное решение о том, кто и как будет охранять порядок и покой в городе, будет решать именно община столицы. Вопрос создания муниципальной милиции должен стать одним из трех вопросов Первого киевского референдума.