Саакашвили не собирается уезжать из Грузии

Об этом он заявил в интервью «5 каналу», сообщает «Украинская правда».

Отвечая на вопрос о том, что он, по данным грузинских СМИ, якобы сравнивает себя с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, М.Саакашвили отметил: "Я никогда не делал этого сравнения. Не считаю, что мы похожи". "По крайней мере, моя прическа", - улыбаясь, добавил он.

"Но ситуации в странах очень похожи. Можно сказать, что это постсоветские общества. Люди в основном бедные", - уточнил Президент Грузии.

На уточняющий вопрос, не хочет ли он на примере дел Ю.Тимошенко заранее уехать из Грузии, еще до завершения срока своего президентства, чтобы избежать политических преследований со стороны оппозиции, пришедшей к власти, М.Саакашвили заверил, что делать этого не собирается.

"Во-первых, мой срок заканчивается через год. Это долгий период времени, в Грузии настолько быстро меняются вещи. В Украине, возможно, это занимает больше времени и это более медленный процесс. Настроения населения меняются очень быстро. Поэтому я никуда не буду уезжать из Грузии. Я люблю свою страну, останусь в ней и буду принадлежать этой стране", - уточнил он.

При этом М.Саакашвили выразил уверенность в том, что бывшего премьера Грузии Вано Мерабишвили не будут преследовать, как сейчас преследуют Ю.Тимошенко, поскольку все знают, что "он не украл ни одного доллара".