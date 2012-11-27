Оппозиция обжалует «референдум» в КС

Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

В то же время, депутат прогнозирует, что Конституционный суд вряд ли примет правовое решение. "Конституционный суд, возможно, уже в который раз покажет, что он является не более чем инструментом в руках Банковой, если он, очевидно, примет неправовое решение", - сказал Ю.Ганущак.

В то же время, депутат уверен, что сам референдум об изменении Конституции, ради чего и принимался закон, не будет иметь перспективы. "У меня есть большое сомнение, что референдум об изменении Конституции даст положительный результат для его инициаторов, поскольку результаты последних выборов показали, что народ намного умнее тех, кто пытается им манипулировать. И уровень сопротивления такой ломке людей будет только расти", - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О всеукраинском референдуме».

Законом предусматривается, что всеукраинский референдум является одной из форм непосредственной демократии в Украине, способом осуществления власти непосредственно украинским народом, что заключается в принятии (утверждении) гражданами Украины (далее - граждане) решений по вопросам общегосударственного значения путем тайного голосования в порядке, установленном этим законом.

По предмету всеукраинский референдум может быть: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесении изменений в Конституцию Украины, отмене, утрате действия или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона Украины или внесении изменений в действующий закон Украины (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, в отношении которых референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум).

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

Субъектами инициирования всеукраинского референдума являются украинский народ, Верховная Рада Украины, в случаях и порядке установленном Конституцией Украины и данным законом. Субъектом назначения (провозглашения) являются Президент Украины и Верховная Рада Украины.

По народной инициативе может быть проведен всеукраинский референдум по любым вопросам, за исключением тех, в отношении которых всеукраинский референдум не допускается согласно Конституции Украины.

Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, которые имеют право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.