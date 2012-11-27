Посол Словакии убежден, что ЕС должен отменить визы для украинцев

Об этом он сказал в интервью «Газете по-украински».

По мнению посла, ЕС должен быть более активным относительно рядовых граждан в Украине, делать конкретные, видимые для них дела.

«Например, помочь украинскому правительству ускорить выполнение Плана действий по визовой либерализации. Это важно ввиду того, что хотя и медленно, но уменьшается поддержка евроинтеграции среди украинцев. Люди не понимают, что это за абстракция. Тем более, что многие из них не бывали в странах Евросоюза», – отметил посол.

«Я убежден, что ЕС должно отменить визы для украинцев», – заявил он.

«Думаю, при мощной поддержке экспертов ЕС Украина могла бы на протяжении месяцев девяти сделать все, чтобы это стало реальностью», – прибавил П.Гамжик.