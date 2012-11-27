Тимошенко поздравят с днем рождения, выпустив под ее окнами голубей

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы областной организации ВО «Батькивщина» Юлия Германова, акция состоится в рамках мероприятий, которые сегодня будут проходить возле больницы «Укрзалізниці», где Ю.Тимошенко проходит курс лечения.

По словам Ю.Германовой, осужденного лидера украинской оппозиции «ожидает огромное количество красных и белых роз», «поднимутся сотни воздушных шаров». «В небо возле больницы также как символ свободы будет выпущены голуби», и это будет главное пожелание осужденной Ю.Тимошенко в ее день рождения, сказала Ю.Германова.

По ее словам, мероприятия начнутся в 14.00.

Пресс-секретарь сообщила также, что поздравить именинницу с праздником планируют лидеры оппозиционных партий, народные депутаты, а также сторонники из разных областей Украины.

Ожидается, в частности, участие в мероприятиях председателя Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсения Яценюка.

Лидеры оппозиции, «из-за исчерпания лимита», не планировали сегодня встречу с Ю.Тимошенко, отметила Ю.Германова и допустила, что возле больницы может состояться спонтанный митинг.

Как стало известно, сегодня в 13.00 возле больницы планируется также «молодежный флеш-моб». Это сообщение SMS получили представители прессы. Отправитель сообщения не назвал организатора флеш-моба, но Ю.Германова отметила, что «это будет однозначно не наше мероприятие».

Как говорится в сообщении на сайте Ю.Тимошенко, это уже второй день рождения, который лидер оппозиции проводит за решеткой, «в результате сфабрикованного, незаконного преследования, в результате циничного желания режима избавиться от своего главного политического конкурента. Но даже в тюрьме Ю.Тимошенко остается свободным, смелым и мужественным человеком. Остается политическим лидером, ради которого на парламентских выборах свыше пяти миллионов граждан пришли на участки и поддержали избирательный список ее партии "Батькивщина".

Как отмечается в сообщении, «Ю.Тимошенко – несгибаема. Несмотря на психологическое давление посредством круглосуточного видеонаблюдения, ежедневного нарушения прав, истязания и издевательства тюремщиков, невзирая на физическую боль, вызванную болезнью. По-прежнему, она является влиятельным политиком, к которому в тюрьму приезжают первые лица иностранных государств, и только потом едут на Банковую, чтобы в первую очередь требовать ее освобождения».

Напомним, 26 ноября в Риме, на фасаде одного из зданий Капитолийского холма, был вывешен портрет Ю.Тимошенко с надписью «Свободу для Юлии Тимошенко» в знак солидарности и поддержки лидера оппозиции Украины. Соответствующее решение единогласно приняла мэрия города Рим, ввиду политической ситуации и недавних парламентских выборов в Украине.

Раньше подобным вниманием итальянской столицы были отмечены лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, итальянские судьи, погибшие от рук мафии, Джованни Фальконе и Паоло Борселино и другие. Во время мероприятия мер Рима Джанни Алиманно заявил о солидарности с Ю.Тимошенко и подчеркнул, что «будет обращаться к мэрам столиц стран Европейского Союза с предложением поддержать эту инициативу Рима».

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове.