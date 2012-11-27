Саакашвили сегодня в гостях у Яценюка

Как сообщили УНИАН в пресс-центре партии «Фронт Змін», 27 ноября Фонд «Открой Украину» проведет очередной Дипломатический клуб, участниками которого станут М.Саакашвили и основатель Фонда, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Тема мероприятия: «Регион на перекрестке: европейская перспектива для Украины и Грузии».

Во время Дипломатического клуба М.Саакашвили и А.Яценюк сосредоточат внимание на состоянии взаимоотношений Грузии и Украины с Европейским Союзом и роли евроинтеграционных устремлений для процессов реформ и демократизации двух стран.

После выступлений докладчиков состоится открытая дискуссия.

Встреча состоится во вторник, 27 ноября, в гостинице InterContinental (ул. Большая Житомирская, 2а) с 11.00 до 12.00 час (начало регистрации в 10.15).

К участию в этом мероприятии приглашаются представители СМИ.