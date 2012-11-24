Коммунист решил, что темой Голодомора хотят «поссорить братские народы»
Коммунист считает, что олигархи сейчас творят современный геноцид.
Тема Голодомора в Украине, активно навязываемая политиками и средствами массовой информации, является только способом отвлечь народ от современного «голодомора», а также имеет целью «поссорить братские народы».
Такое заявление сделал первый секретарь Киевского горкома КПУ Александр Комнацкий, сообщает пресс-служба Киевского ГК КПУ.
«Неурожайные годы 30-х, общее горе Советского государства, преподносят новому поколению как геноцид украинцев», - отметил первый секретарь.
«80-летие Голодомора - это действительно повод задуматься о целенаправленном уничтожении украинцев в XXI веке. По-другому целый ряд антинародных законов назвать действительно нельзя, - убежден коммунист. - Капиталу не выгодно большое количество пенсионеров и льготников, которых он вынужден обеспечивать. Пенсионная реформа, тотальная приватизация госимущества, безработица - все это шаги к последовательному уничтожению украинского населения олигархическим режимом».
По словам Комнацкого, переписывание истории - старый, проверенный способ в науке пропаганды. «Народ Украины, молодое поколение должны знать правду о современном геноциде, чтобы не допустить его дальнейшего развития в государственном масштабе», - добавил коммунист.
Как известно, 24 ноября вся страна чтит память жертв Голодомора-геноцида украинского народа 1932-1933 годов. В 16.00 украинцы зажгли в своих окнах свечи памяти.