Коммунист решил, что темой Голодомора хотят «поссорить братские народы»

Тема Голодомора в Украине, активно навязываемая политиками и средствами массовой информации, является только способом отвлечь народ от современного «голодомора», а также имеет целью «поссорить братские народы».

Такое заявление сделал первый секретарь Киевского горкома КПУ Александр Комнацкий, сообщает пресс-служба Киевского ГК КПУ.

«Неурожайные годы 30-х, общее горе Советского государства, преподносят новому поколению как геноцид украинцев», - отметил первый секретарь.

«80-летие Голодомора - это действительно повод задуматься о целенаправленном уничтожении украинцев в ​​XXI веке. По-другому целый ряд антинародных законов назвать действительно нельзя, - убежден коммунист. - Капиталу не выгодно большое количество пенсионеров и льготников, которых он вынужден обеспечивать. Пенсионная реформа, тотальная приватизация госимущества, безработица - все это шаги к последовательному уничтожению украинского населения олигархическим режимом».

По словам Комнацкого, переписывание истории - старый, проверенный способ в науке пропаганды. «Народ Украины, молодое поколение должны знать правду о современном геноциде, чтобы не допустить его дальнейшего развития в государственном масштабе», - добавил коммунист.

Как известно, 24 ноября вся страна чтит память жертв Голодомора-геноцида украинского народа 1932-1933 годов. В 16.00 украинцы зажгли в своих окнах свечи памяти.

Gazeta.ua