Украинцы зажигают «свечи памяти»

После минуты молчания началась всеукраинская акция «Зажги свечу памяти».

Траурные мероприятия памяти жертв Голодомора проходят во всех областных центрах Украины.

В частности в Киеве более двух тысяч человек с государственными флагам с траурными лентами прошли в скорбном шествии от метро «Арсенальная» к Мемориалу жертв Голодомора, где панихиду отслужил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.