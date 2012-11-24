Украинцы зажигают «свечи памяти»
16:30, 24 ноября 2012Общество
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Украина почтила память жертв Голодомора общегосударственной минутой молчания.
Продолжаются мероприятия памяти
После минуты молчания началась всеукраинская акция «Зажги свечу памяти».
Траурные мероприятия памяти жертв Голодомора проходят во всех областных центрах Украины.
В частности в Киеве более двух тысяч человек с государственными флагам с траурными лентами прошли в скорбном шествии от метро «Арсенальная» к Мемориалу жертв Голодомора, где панихиду отслужил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
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