Штатный оракул ПР создает “информационное уныние” в обществе?

Штатный “оракул” Партии регионов - “Тарас Чорновил от своих партийных боссов получил разрешение говорить все, что угодно, и тем самым создавать в украинском обществе такое себе “информационное уныние”, - считает член Блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий Ключковский.

Как сообщалось, сегодня Чорновил заявил, что Блок “Наша Украина – Народная Самооборона” не хочет создания коалиции демократических сил, и что Верховная Рада VI созыва полностью может работать без коалиции, а правительство Януковича в этот период будет исполняющим обязанности.

По словам Ключковского, такие высказывания политических оппонентов являются ничем иным как результатом неопределенности в собственных последующих действиях, сообщает пресс-служба НУ-НС.

“Они видят, что создание коалиции демократических сил является свершившимся фактом, вследствие чего им нужно быть в оппозиции, - отмечает Ключковский. - В то же время они не готовы психологически быть в оппозиции. Потому с их стороны происходят любые попытки для того, чтобы затянуть процесс, чтобы его осложнить, или и сорвать, если удастся”.

По мнению Ключковского, Партия регионов “повторяет сценарий, который разворачивался после выборов 2006 года: сначала ни у кого не было сомнений относительно образования демократической коалиции, а затем пошли блокировки трибуны Верховной Рады, закулисные переговоры и перетягивания Мороза и другие”. “Потому, - подчеркнул Ключковский, - они сейчас создают “дымовую завесу”.

Со своей стороны, он подтвердил, что “предпосылок для разговоров о создании широкой коалиции нет”.

“Тарас Чорновил процитировал Конституцию Украины, в которой отмечается, что на протяжении года Верховную Раду нельзя распускать, – отметил Ключковский. - Но это не значит, что она должна быть без коалиции”.