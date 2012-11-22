Майдан скандирует «Свободу - политзаключенным!" (Фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие свыше 200 человек.

В отличие от аналогичных мероприятий в предыдущие годы, сейчас у участников акции практически нет оранжевых лент или других атрибутов оранжевого цвета, которые были символом Помаранчевой революции 8 лет тому назад.

В то же время небольшое количество участников акции держат государственные флаги. На одном из флагов размещено фото Юлии Тимошенко.

Начиная мероприятие, координатор Коалиции участников Помаранчевой революции Сергей Мельниченко отметил, что сегодняшний митинг не является праздничным, поскольку при нынешней ситуации в стране он напоминает «танцы на костях».

В то же время, как отметил С.Мельниченко, митинг будет проходить вопреки действующей украинский власти, которая не желала его видеть.

Среди участников мероприятия присутствуют народные депутаты Андрей Павловский, Виктор Уколов, брат экс-министра МВД Юрия Луценко Сергей Луценко, а также заслуженный артист Евгений Мищук, который 8 лет тому назад был «голосом Майдана».

Майдан скандирует: "Юле - Волю!", "Ганьба!", "Юля - наш президент", "Свободу - политзаключенным!"