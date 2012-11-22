Тимошенко поздравила украинцев с Днем Свободы

Об этом говорится в обращении Ю.Тимошенко по случаю Дня Свободы, переданном УНИАН.

Как отмечает экс-премьер, «в незабываемые осенние дни 2004 года стремления к свободе объединило граждан Украины. Майдан дал возможность каждому человеку почувствовать, понять, что настоящая свобода - у него внутри, она является основной ценностью, но за нее нужно бороться и ее нужно защищать. По призыву сердца, чтобы отстоять собственное достоинство, право на свободный выбор и справедливость, которые тогдашняя власть пыталась опорочить, люди вышли тогда на площади и улицы своих городов и поселков. Они вышли в первую очередь ради себя, своих детей, ради демократических идеалов, а не ради политиков».

По словам Ю.Тимошенко, «за этим настоящим праздником демократии и народного единения очарованно наблюдал весь мир. Украинцы почувствовали себя единым свободным и великим народом, который доказал власти, что с ним надо считаться».

«Но путь, который мы должны были пройти дальше, оказался нелегким, ведь свобода имеет и другую сторону — общую ответственность. Это ответственность народа, который добывал в борьбе свободу, и ответственность политиков, которые должны были ее оберегать и крепить, - отмечает Ю.Тимошенко. - К большому сожалению, далеко не все серьезно восприняли эту ответственность. Думаю, что хотя бы самому себе каждый из нас может признаться в этом. Легкомысленность одних и недальновидность других, в конце концов, привели к власти Януковича, который даже понятие «свобода» воспринимает как собственную угрозу».

По мнению Ю.Тимошенко, «именно из-за этого страха Янукович отменил День Свободы, наивно полагая, что формально, простым президентским указом можно забрать ее у народа, сделать людей беспозвоночными рабами, которые молча будут наблюдать за коррупционной властью, которая бесстыже использует государство для собственного обогащения и игнорирует права людей».

Однако, отмечает экс-премьер, «нынешние парламентские выборы четко показали, что ничего у него не выйдет. Украинцы еще раз продемонстрировали, что мы - свободная, свободолюбивая нация, которая никогда не отступит от важнейших для себя принципов. Знаю, что придет время, и 22 ноября вновь станет общегосударственным праздником — Днем Свободы. Верю, что это будет скоро, потому что этот режим долго не продержится», - отметила Ю.Тимошенко, поздравляя украинцев с Днем Свободы.

Справка УНИАН. День Свободы отмечался в Украине 22 ноября. Этот праздник был установлен 19 ноября 2005 года указом Президента Украины Виктора Ющенко «… в целях утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям».

30 декабря 2011 года Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, согласно которому 22 января определено как День Соборности и Свободы Украины.