Януковичу принесли большую «поздравительную» открытку

Около 20 представителей Конгресса украинских националистов, Украинской народной партии и УНА-УНСО пикетировали Администрацию Президента с требованием восстановить празднование Дня Свободы на государственном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходила в отсутствие лидеров этих политических сил.

Участники пикета пытались передать Президенту Украины Виктору Януковичу большую "поздравительную" открытку с отмененным праздником, в которой также содержалась просьба отменить "зиму, потому что газ все никак не дешевеет, а холода слезам не верят; экономику, потому что не работает в то время, как стабильность свирепствует; капусту, потому что ослушалась Азарова и не стала доступной народу; авторитаризм, потому что он чужд украинцам".

Представитель аппарата Администрации Президента, который вышел к участникам пикета, отказался взять открытку для В.Януковича. В то же время он согласился взять обращение, в котором пикетчики просили восстановить празднование Дня Свободы на государственном уровне и обеспечить неуклонное соблюдение прав и свобод украинских граждан, гарантированных Конституцией.