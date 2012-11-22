Закон о референдуме отправили на подпись Януковичу

Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Верховная Рада приняла в целом Закон «О всеукраинском референдуме».

20 ноября Верховная Рада отказалась поддержать проект постановления народных депутатов Сергея Саса и Николая Томенко «Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в качестве закона проекта Закона Украины «О всеукраинском референдуме». За данное решении проголосовали только 16 из 276 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривалось отменить решение Верховной Рады от 6 ноября о принятии закона о всеукраинском референдуме как принятое с грубыми нарушениями требований Конституции Украины и Регламента ВР.

Закон предусматривает, что всеукраинский референдум является одной из форм непосредственной демократии в Украине, способом осуществления власти непосредственно украинским народом, что заключается в принятии (утверждении) гражданами Украины (далее - граждане) решений по вопросам общегосударственного значения путем тайного голосования в порядке, установленном этим законом.

По теме: Балога: после закона о референдуме Первомайск и Обухов покажутся цветочками

Порядок подготовки и проведения всеукраинского референдума регулируется Конституцией Украины, этим законом, а также другими законодательными актами Украины.

Предметом всеукраинского референдума могут быть любые вопросы, за исключением тех, решение которых не допускается Конституцией, законами Украины. На всеукраинский референдум может выноситься несколько вопросов по одной проблеме.

По предмету всеукраинский референдум может быть: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесении изменений в Конституцию Украины, отмене, утрате действия или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона Украины или внесении изменений в действующий закон Украины (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, в отношении которых референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум).

Президент Украины провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией и законами Украины требований относительно организации и порядка проведения всеукраинского референдума по народной инициативе.

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

Новый всеукраинский референдум по другим вопросам, которые ранее выносились на референдум, кроме внесения изменений в разделы I, III и XIII Конституции Украины по одному и тому же вопросу, может быть проведен не раньше, чем через год со дня объявления результатов проведенного референдума.

Реализация инициативы относительно внесения изменений в разделы I, III и XIII этой Конституции по одному и тому же вопросу возможна Верховной Радой Украины следующего созыва.

Субъектами инициирования всеукраинского референдума является украинский народ, Верховная Рада Украины, в случаях и порядке, установленном Конституцией Украины и данным законом. Субъектом назначения (провозглашения) является Президент Украины и Верховная Рада Украины.

Конституционный референдум по внесению изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины назначается Президентом Украины по инициативе Верховной Рады Украины, с учетом требований части восьмой статьи 22 данного закона.

Ратификационный референдум относительно изменения территории Украины назначается Верховной Радой Украины.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается Президентом Украины, с учетом требований части восьмой статьи 22 данного закона.

Всеукраинский референдум по народной инициативе - это форма принятия гражданами Украины решений по вопросам общегосударственного значения с учетом ограничений, установленных Конституцией Украины и данным законом.

Путем всеукраинского референдума по народной инициативе украинский народ - как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине - может реализовать свое исключительное право определять и менять конституционный строй в Украине путем принятия Конституции Украины (учредительную власть) в порядке, который определен данным законом.

Путем всеукраинского референдума по народной инициативе украинский народ - как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине, - осуществляя свое волеизъявление, может в порядке, который определен данным законом, одобрять новую редакцию Конституции Украины, вносить изменения в Конституцию Украины, отменять, признать утратившим действие или признать недействительным закон о внесении изменений в Конституцию Украины.

Через всеукраинский референдум по народной инициативе украинский народ - как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине, - осуществляя свое волеизъявление, может в порядке, который определен Конституцией Украины и данным законом, принимать законы Украины (вносить в них изменения), кроме законов, принятие которых на референдуме не допускается в соответствии с Конституцией Украины, отменять законы Украины, признавать законы Украины утратившими действие или признавать недействительными законы Украины или отдельные их положения.

По народной инициативе может быть проведен всеукраинский референдум по любым вопросам, за исключением тех, в отношении которых всеукраинский референдум не допускается согласно Конституции Украины.

Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, которые имеют право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.

Указ Президента Украины о провозглашении всеукраинского референдума по народной инициативе публикуется в официальных печатных изданиях в течение трех дней с момента его подписания.

Всеукраинский референдум относительно одобрения новой редакции Конституции Украины, внесения изменений в Конституцию Украины, отмены, утраты действия или признания недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины - это форма реализации украинским народом своего права определять конституционный строй в Украине путем принятия новой редакции Конституции Украины на всеукраинском референдуме.

Законопроект о внесении изменений в разделы I "Основные положения", III "Выборы. Референдум", XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" подается в Верховную Раду Украины Президентом Украины или народными депутатами Украины, которые составляют не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины и, при условии его принятия не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины, утверждается всеукраинским референдумом.

Указ Президента Украины относительно назначения всеукраинского референдума публикуется в официальных печатных изданиях в течение трех дней с момента его подписания.

Всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины.

Постановление Верховной Рады Украины относительно проведения всеукраинского референдума публикуется в официальных печатных изданиях в течение трех дней с момента его подписания.

Не может быть инициировано назначение всеукраинского референдума в отношении законопроектов по вопросам налогов; бюджета; амнистии.

На всеукраинский референдум по народной инициативе не может быть вынесен (инициирован) вопрос об изменении территории Украины.

Тексты новой редакции Конституции Украины и законопроектов, которые выносятся на конституционный и законодательный референдум, не должны отменять или ограничивать содержание и объем существующих прав и свобод человека и гражданина, или быть направленными на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины.

Всеукраинский референдум не может назначаться (провозглашаться) или проводиться в условиях военного или чрезвычайного положения на всей территории Украины.