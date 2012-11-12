Балога: после закона о референдуме Первомайск и Обухов покажутся цветочками

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога считает, что Президент Виктор Янукович должен применить право вето к закону о всеукраинском референдуме.

Об этом В.Балога написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, закон о референдуме - слишком серьезный документ, чтобы принимать его так, как это постоянно происходит в Верховной Раде, – «без учета замечаний экспертов, без рассмотрения поправок и по взмаху чьей-то руки».

«Нынешний вариант закона закладывает такие основы для применения админресурса при формировании комиссий референдума, что Первомайск и Обухов покажутся всем цветочками», - убежден министр.

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«Если мы действительно хотим получить системный документ, который даст людям возможность где-то в чем-то подсказать власти, в какую сторону мы хотим двигаться, то нужно заветировать проголосованный закон, собрать экспертов, общественность и работать над новой редакцией», - отметил В.Балога.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Верховная Рада приняла закон «О всеукраинском референдуме».

Законом предусмотрено, что всеукраинский референдум может быть: об одобрении новой редакции Конституции Украины, о внесении изменений в Конституцию Украины, об отмене, об утрате действия или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона Украины или внесения изменений в действующий закон Украины (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, в отношении которых референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум).

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

На всеукраинский референдум по народной инициативе не может быть вынесен (инициирован) вопрос об изменении территории Украины.