Избитому битами герою фильма «Шахта №8» за 2 дня собрали деньги на лечение

Об этом УНИАН сообщила активистка общественной организации «Донецкий правозащитный центр» Алена Игнатьева.

По ее словам, на 22 ноября, Ю. Сиканову в челюстно-лицевом отделении Макеевской больницы назначена операция с установлением титановых пластин и, «наверное, через пару дней он уже сможет как-то разговаривать».

А. Игнатьева отметила, что, благодаря помощи людей, парню буквально за два дня удалось собрать необходимую сумму денег на проведение срочной операции в связи с переломом суставных отростков нижней челюсти.

«Юре денег собрали, собрали даже больше. Буквально днем в понедельник, 19 ноября, было 4 тыс. 490 грн, а вечером я созванивалась с Юрой, и он сказал, что у него на счету уже больше 12 тыс. грн», - сказала общественница.

Она также сообщила, что их общественной организации удалось найти «врача-стоматолога, которая согласилась сделать Юре протезирование зубов бесплатно, то есть, взять деньги только за материал, но ничего не брать за работу».

Поэтому собранных денег теперь хватит и на протезирование зубов.

«Нам очень приятно, мы были очень удивлены, что собрали ему денег на лечение буквально за два дня. Собрали даже больше, чем положено, и до сих пор люди продолжают присылать деньги», - сказала А. Игнатьева.

Как сообщал УНИАН, 26 марта фильм эстонского режиссера Марьяны Каат «Шахта № 8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области, был запрещен к показу на Фестивале документального кино в Киеве. Главный героем фильма стал Ю.Сиканов - подросток из неблагополучной семьи, который вынужден идти работать на «копанку», чтобы прокормить своих сестер. Фильм был снят с фестивального показа по инициативе его украинского сопродюсер а Елены Фетисовой. Причем состоялось это всего за несколько часов до презентации. Украинский сопродюсер фильма Е.Фетисова внезапно назвала свое же кино «постановочным и не соответствующим жанру». Такой ход, по мнению эстонской стороны, выглядит весьма странным, поскольку раньше ничего подобного Е.Фетисова не заявляла, и наоборот, будучи продюсером, имела намерение распространять фильм в Украине.

По информации сайта donbass.ua, у Ю. Сиканова 27 октября произошла ссора с соседями по переулку - отцом и сыном. Соседи объяснили, что якобы парень первым грубо задел их у калитки, вот они и решили его проучить. «В тот вечер я не пил. Я же член участковой избирательной комиссии, мне надо было быть трезвым», - объяснил тогда участковому милиционеру сосед. Сразу милицию никто не вызывал, только на утро Ю. Сиканов обратился к врачам. После происшествия квартира парня была в крови, а стулья и окна разбиты. Сам он ситуацию объяснил так: он спал, а «мужики сами пришли с битой». По факту драки и нанесения телесных повреждений макеевской милицией было возбуждено уголовное дело.