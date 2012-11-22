Избитому битами герою фильма «Шахта №8» за 2 дня собрали деньги на лечение
В Донецкой области 19-летнему герою фильма «Шахта №8» о копанках Юрию Сиканову, избитого битами, уже собрана необходимая сумма денег на лечение.
Об этом УНИАН сообщила активистка общественной организации «Донецкий правозащитный центр» Алена Игнатьева.
По ее словам, на 22 ноября, Ю. Сиканову в челюстно-лицевом отделении Макеевской больницы назначена операция с установлением титановых пластин и, «наверное, через пару дней он уже сможет как-то разговаривать».
А. Игнатьева отметила, что, благодаря помощи людей, парню буквально за два дня удалось собрать необходимую сумму денег на проведение срочной операции в связи с переломом суставных отростков нижней челюсти.
«Юре денег собрали, собрали даже больше. Буквально днем в понедельник, 19 ноября, было 4 тыс. 490 грн, а вечером я созванивалась с Юрой, и он сказал, что у него на счету уже больше 12 тыс. грн», - сказала общественница.
Она также сообщила, что их общественной организации удалось найти «врача-стоматолога, которая согласилась сделать Юре протезирование зубов бесплатно, то есть, взять деньги только за материал, но ничего не брать за работу».
Поэтому собранных денег теперь хватит и на протезирование зубов.
«Нам очень приятно, мы были очень удивлены, что собрали ему денег на лечение буквально за два дня. Собрали даже больше, чем положено, и до сих пор люди продолжают присылать деньги», - сказала А. Игнатьева.
Как сообщал УНИАН, 26 марта фильм эстонского режиссера Марьяны Каат «Шахта № 8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области, был запрещен к показу на Фестивале документального кино в Киеве. Главный героем фильма стал Ю.Сиканов - подросток из неблагополучной семьи, который вынужден идти работать на «копанку», чтобы прокормить своих сестер. Фильм был снят с фестивального показа по инициативе его украинского сопродюсер а Елены Фетисовой. Причем состоялось это всего за несколько часов до презентации. Украинский сопродюсер фильма Е.Фетисова внезапно назвала свое же кино «постановочным и не соответствующим жанру». Такой ход, по мнению эстонской стороны, выглядит весьма странным, поскольку раньше ничего подобного Е.Фетисова не заявляла, и наоборот, будучи продюсером, имела намерение распространять фильм в Украине.
По информации сайта donbass.ua, у Ю. Сиканова 27 октября произошла ссора с соседями по переулку - отцом и сыном. Соседи объяснили, что якобы парень первым грубо задел их у калитки, вот они и решили его проучить. «В тот вечер я не пил. Я же член участковой избирательной комиссии, мне надо было быть трезвым», - объяснил тогда участковому милиционеру сосед. Сразу милицию никто не вызывал, только на утро Ю. Сиканов обратился к врачам. После происшествия квартира парня была в крови, а стулья и окна разбиты. Сам он ситуацию объяснил так: он спал, а «мужики сами пришли с битой». По факту драки и нанесения телесных повреждений макеевской милицией было возбуждено уголовное дело.