К Геращенко домой пришла милиция - составлять протокол

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как рассказала И.Геращенко, сегодня утром раздался звонок в дверь ее квартиры.

«Это ваш участковый инспектор. Я пришел составить на вас протокол», - процитировала депутат его слова.

На вопрос, за что, инспектор ответил: «5 ноября возле ЦИК проходил митинг, который был запрещен судом. А вы были на этом митинге. Должен составить на вас протокол».

И.Геращенко обратила внимание, что с тех пор прошло уже три недели.

На вопрос, как участковый узнал, что она там была, представитель правоохранительных органов, по словам И.Геращенко, сказал: «А там было все наше начальство и оно вас видело».

Также И.Геращенко спросила у гостя, откуда «ваше начальство» знает ее адрес, почему он пришел к ней домой, а не на работу, и что за начальство, которое ее видело, а также на основании чего составляется протокол и где решение суда о запрете митинга.

«А у меня нет никаких бумаг. Мне начальство сказало составить на вас протокол», - сказал в ответ участковый.

В конце разговора депутат поинтересовалась, сколько участковому лет и что он оканчивал, а также, читал ли он новый УПК.

На что тот ответил: «Еще не читал ....».

«На этой высокой ноте мы и разошлись. Примечательно, что днем раньше получила от Печерского РУГу письмо об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угроз мне по телефону. Конечно, протокол, касающегося митинга возле ЦИК имеет больше оснований для составления. Вот такая встреча "милиции с народом" в день Свободы», - отметила в завершение И.Геращенко.