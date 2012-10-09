Геращенко обратилась за помощью в СБУ

11:32, 09 октября 2012
Политика
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Народный депутат, член фракции НУ-НС Ирина Геращенко заявляет, что ей стали поступать угрозы после ее критики законопроекта о запрещении пропаганды гомосексуализма.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Сегодня вынуждена была обратиться в Генпрокуратуре Украины и СБУ в связи с тем, что в течение определенного времени стала получать телефонные угрозы в свой адрес. Началось все после того, как в эфире телеканала Интер я раскритиковала гомофобский закон”, - написала И.Геращенко.

Она указала два номера, с которых поступают звонки с “угрозами и проклятиями”. “Вынуждена обратиться в соответствующие службы. Мало ли что у этих людей в голове”, - добавила она.

По словам И.Геращенко, «этот агрессивный стиль не имеет ничего общего с догматами православия». «Как и я - ничего общего с Содомом и Гоморрой», - добавила она.

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