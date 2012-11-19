Мельниченко выпустили из Киева, чтобы он мог защитить пансионат от рейдеров

Об этом УНИАН по телефону сообщил сам Н.Мельниченко, которому по решению суда избрана мера пресечения – денежный залог и обязательство не покидать пределы местожительства (Киев).

В то же время, Н.Мельниченко отметил, что официально сообщил следователю о том, что он покинет местожительство, и получил разрешение на это.

По словам Н.Мельниченко, принять участие в судебном заседании, которое состоялось сегодня в Скадовске, ему как правозащитнику предложили представители харьковской правозащитной организации.

Н.Мельниченко отметил, что этот пансионат в течение почти двух лет пытаются присвоить определенные лица, используя влияние местных государственных и правоохранительных органов.

В частности, заявил Н.Мельниченко, неоднократно суд обязывал доставить на судебное заседание двух человек, которые написали фальшивые заявления о якобы попытке присвоения коллективного имущества директором пансионата. Однако, по словам Н.Мельниченко, правоохранительные органы медлят с выполнением решение суда, что свидетельствует об их прямой заинтересованности в положительном решении вопроса в пользу лиц, которые незаконным способом пытаются завладеть пансионатом.

Н.Мельниченко отметил, что сегодня суд снова был вынужден отложить заседание из-за неявки на допрос заявителей.

Как отметил Н.Мельниченко, одним из заинтересованных в незаконном присвоении пансионата является житель Краматорска, который раньше отбывал наказание за похищение людей.

В то же время Н.Мельниченко заверил, что он вернется в Киев в рамках подписанных им обязательств.