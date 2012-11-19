Литвин уверен, что «некоторые мины» не помешают КПУ создать фракцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

В.Литвин напомнил, что согласно внесенным изменениям в Регламент ВР, фракцию может создать политическая сила, которая получила поддержку 5% и более избирателей и имеет депутатов, избранных в мажоритарных округах.

«Если следовать этой логике, то партия, не имеющая депутатов в округах, не может формировать фракцию», - сказал В.Литвин, заметив, что нужно будет принимать решение о внесении изменений в Регламент.

На вопрос, означает ли это, что КПУ не будет иметь свою фракцию, поскольку не имеет депутатов-мажоритарщиков по результатам нынешних выборов, В.Литвин ответил: «Я абсолютно отбрасываю такую мысль. КПУ будет иметь свою фракцию».

В то же время, по убеждению председателя ВР, если эти изменения в Регламент останутся в силе и в дальнейшем, то они будут давать основания для постоянных спекуляций.

Как сообщал УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сказал, что в изменениях в Регламент ВР «заложены некоторые мины».

Спикер отметил, что, например, «фракция может быть создана той политической силой, которая на выборах получила поддержку не менее 5% избирателей и имеет представителей, избранных в мажоритарных округах». Как известно, ни один представитель КПУ не одержал победу в мажоритарном округе, то есть в ВР следующего созыва будут лишь те представители КПУ, которые прошли по списку этой политической силы.