Литвин говорит, что по новому регламенту КПУ не имеет права на фракцию

Как сообщает УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

По его словам, в изменениях к Регламенту ВР «некоторые мины заложены».

В.Литвин отметил, что, например, «фракция может быть создана той политической силой, которая на выборах получила поддержку не менее 5% избирателей и имеет представителей, избранных в мажоритарных округах».

«Если фракция, имея 30 человек, не имеет представителей, избранных в мажоритарных округах, если идти формально по логике, то она не может иметь своей фракции», - отметил В.Литвин.

Как известно, ни один представитель КПУ не одержал победу в мажоритарном округе, то есть в ВР следующего созыва будут лишь те представители КПУ, которые прошли по списку этой политической силы.