ВВС Израиля разбомбили штаб-квартиру ХАМАС

Об этом сообщает РИА Новости.

Субботние бомбардировки, по данным минздрава сектора Газа, унесли жизни шести палестинцев. Общее число потерь со среды, когда Израиль начал масштабную операцию против боевиков с целью прекращения ракетных обстрелов своей территории, с палестинской стороны достигло 35 человек, более 300 ранены, в основном, это мирные граждане, сказали в минздраве.

"С полуночи Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 200 целям, среди которых 120 подземных установок для запуска ракет и 20 контрабандистских туннелей в Рафахе (на границе с Египтом). Кроме того, армия атаковала здания, принадлежащие правительству (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС. Штаб-квартира (премьер-министра) Исмаила Хании, которая также используется как резиденция кабинета, была уничтожена", - сказал Мордехай.

Очевидец налета рассказал, что около четырех часов утра в пятиэтажное здание правительства с минимальным интервалом попали пять или шесть ракет или бомб. Взрывы выбили стекла соседних домов и вызвали сильный пожар, дым от которого затянул всю округу. Дом правительства был построен недавно - после предыдущей израильской операции, которая зимой 2008-09 годов унесла жизни более чем тысячи палестинцев. Еще накануне Хания принимал здесь своего египетского коллегу Хишама Кандиля, приехавшего в сектор Газа с визитом солидарности.

Официальный представитель правительства ХАМАС Тахер ан-Нуну назвал уничтоженное здание одним из "символов палестинского народа". "Нас этим не запугать... То, что произошло нынешней ночью, показывает, что враг начал выходить из себя, получив достойный ответ со стороны бойцов сопротивления", - сказал он.

Удары, по данным израильской армии, были также нанесены по главному штабу полиции сектора Газа и зданию службы внутренней безопасности, которая выполняет функции контрразведки. "Наконец, был атакован дом Ахмеда Рандура, который командует силами ХАМАС на северном направлении", - сказал представитель армии.

Свою главную задачу военные видят в том, что лишить боевиков возможности выпускать ракеты по Израилю, которые за последние два дня падали не только на приграничном с Газой юге, но и впервые достигли Тель-Авива и Иерусалима. Мордехай обратил внимание на заметное снижение интенсивности палестинских обстрелов субботней ночью и утром, однако подчеркнул, что армия продолжает концентрировать силы для возможного вторжения в палестинский анклав. Накануне вечером правительство Израиля санкционировало мобилизацию до 75 тысяч резервистов, 16 тысяч из которых уже встали под ружье. Пока операция, получившая название "Облачный столп", ограничивается дистанционными ударами с воздуха, земли и моря.

С израильской стороны за три дня обстрелов погибли три человека: в их дом в южном городе Кирьят-Малахи попала ракета.