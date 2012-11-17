Губернатор уверен, что Янукович его не уволит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Рыжук сообщил журналистам после презентации работы многофунциональных кооперативов в Бердичевском районе.

«Я уже около трех лет работаю губернатором и раньше ежеквартально, а уже много месяцев ежемесячно кто-то почему-то затрагивает вопрос, когда этот Рыжук куда-то денется, или исчезнет, или уйдет, по добру или по злу. Я позавчера был у главы государства, сказал, что переживают люди, переживают кадры, как быть. Виктор Федорович Янукович мне коротко ответил: «В моих планах, как Президента, нет смены губернатора Житомирской области», - сообщил С.Рыжук.

Как сообщал УНИАН, губернатор Житомирской области Сергей Рыжук баллотировался в Верховную Раду от Партии регионов по округу № 62 и проиграл кандидату от "Батькивщины" Геннадию Зубко. Г.Зубко набрал 60,97% голосов, а С.Рыжук - 25,16%.