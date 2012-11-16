У Богатыревой посчитали, что каждая украинка должна родить 3-4 детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время национальной презентации ежегодного доклада Фонда народонаселения ООН «Народонаселение мира» на тему «Планирование семьи, права человека и развитие».

«Для того чтобы мы имели сегодня воспроизводство населения и сохранили ту ситуацию, которая существует на сегодняшний день относительно количества населения, то это нужно, чтобы каждая наша женщина сегодня рожала 3-4 ребенка», - сказала В.Коломейчук.

По ее словам, каждый может сам себе дать ответ на вопрос, возможно ли это вообще.

В.Коломейчук отметила, что сегодня демографическая ситуация в Украине характеризуется, в частности, низким для положительного воспроизводства населения уровнем рождаемости, высокой мужской смертностью, плохим состоянием общего здоровья населения, низкой продолжительностью жизни, старением населения, значительным уровнем внешней и внутренней миграции, а также высоким уровнем бедности и расслоением населения по уровню доходов, распространением ВИЧ-инфекции.

По словам В.Коломейчук, из более чем 45-миллионного населения Украины доля женского населения составляет 53%, из которых 45% - свыше 11 миллионов – это женщины репродуктивного возраста.

Она сообщила, что в Украине последние 5 лет наблюдается уменьшение на более чем 20% количества девочек в возрасте 10-14 лет и девушек-подростков, которые подходят к репродуктивному возрасту.