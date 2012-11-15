Вопрос доступа Украины к газу из Туркмении прояснится в начале декабря

Вопрос о возможности транзита туркменского газа в Украину через территорию Российской Федерации прояснится в начале декабря на заседании глав государств СНГ.

Об этом в интервью УНИАН заявил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

Он отметил, что сейчас Украина проводит работу для начала переговоров о том, чтобы страна имела свободный доступ газа из Средней Азии, в том числе из Туркмении, а Россия предоставила услуги для его транспортировки.

«Решение этого вопроса, думаю, прояснится 4-5 декабря на заседании глав государств СНГ. Уже есть подтверждение даты проведения этого мероприятия. И этот вопрос будет внесен в повестку дня. Я думаю, что если государства Содружества создают полноценную Зону свободной торговли товарами и услугами и продолжают тенденцию углубления экономической интеграции, то страны между собой смогут договориться, в том числе по диверсификации энергообеспечения», - сказал В.Мунтиян.

Кроме того, он также сообщил, что до конца года страны СНГ начнут переговоры по подготовке соглашения о доступе к трубопроводному транспорту.

«Сейчас создается специальная рабочая группа по отдельным вопросам, в перечень которых войдет и вопрос о разработке соглашения транзита трубопроводным транспортом, и завершатся такие переговоры к следующему заседанию глав правительств СНГ, то есть к маю следующего года», - сказал В.Мунтиян.

Напомним, Договор о ЗСТ СНГ предполагает, что страны-участницы вступают в переговоры по разработке соглашения по транзиту трубопроводным транспортом и завершают такие переговоры в течение 6 месяцев после вступления в силу этого Договора.

Украина пытается договориться с Туркменистаном о прямых поставках газа, однако Россия не дает согласия на транзит газа через свою территорию.

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.